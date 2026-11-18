Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.408,41 -113,47 -1,74 6.521,88 ATX Prime 3.144,51 -53,21 -1,66 3.197,72 ATX Total 16.101,17 -285,08 -1,74 16.386,25 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982