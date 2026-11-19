Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.391,02 -3,70 -0,06 6.394,72 ATX Prime 3.135,87 -2,26 -0,07 3.138,13 ATX Total 16.057,46 -9,30 -0,06 16.066,76 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982