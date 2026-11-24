Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.221,75 -120,26 -1,90 6.342,01 ATX Prime 3.052,27 -58,24 -1,87 3.110,51 ATX Total Return 15.632,17 -302,17 -1,90 15.934,34

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982