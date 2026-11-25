Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.046,45 -175,30 -2,82 6.221,75 ATX Prime 2.969,48 -82,79 -2,71 3.052,27 ATX Total 15.191,73 -440,44 -2,82 15.632,17 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982