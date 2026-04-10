ATX
|
5 813,68
|
158,16
|
2,80 %
|
10.04.2026 17:45:00
Wiener Börse (Schluss) - Ukraine-Friedenshoffnungen treiben ATX an
Vor diesem Hintergrund stieg der ATX um 2,80 Prozent auf 5.813,68 Punkte. Für die verkürzte Osterwoche bedeutet das ein starker Zuwachs von kumuliert 6,5 Prozent. Die seit Beginn des Iran-Kriegs verzeichneten Verluste sind damit mehr als aufgeholt; das Rekordhoch von Mitte Februar bei knapp 5.857 Einheiten rückt wieder in Sichtweite. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 2,78 Prozent auf 2.877,67 Zähler nach oben. Im europäischen Umfeld fielen die Zuwächse etwas moderater aus.
Wie "Bloomberg" berichtete, sieht Kyrylo Budanow, der führende ukrainische Verhandlungsvertreter gegenüber Russland, Fortschritte in Richtung eines möglichen Friedensabkommens mit dem Kreml. In dem Interview, das bereits am 4. April geführt worden war, zeigte er sich zuversichtlich, dass eine Beilegung des Krieges nicht mehr lange auf sich warten lassen könnte.
Mit Blick auf den Nahen Osten warfen sich die Regierungen in Washington und Teheran am Freitag gegenseitig vor, die seit zwei Tagen geltende Waffenruhe zu verletzen. Die Vorwürfe überschatten die ersten geplanten Friedensgespräche in dem Krieg, die am Samstag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad beginnen sollen. Jedoch hielten sich die Ölpreise auf dem vergleichsweise niedrigen Niveau der Vortage, wodurch die Inflations- und Konjunktursorgen nicht weiter angeheizt wurden.
spa/ste
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 813,68
|2,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.