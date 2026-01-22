ATX
|
5 519,17
|
-25,73
|
-0,46 %
|
22.01.2026 17:49:00
Wiener Börse (Schluss) - Zoll-Wende und Ukraine-Signale beflügeln ATX
Für den ATX Prime ging es 2,47 Prozent auf 2.752,06 Zähler hoch. Klare Gewinne wurden auch an anderen europäischen Börsen verzeichnet.
Bereits am Mittwochnachmittag hatte der ATX positiv darauf reagiert, dass US-Präsident Donald Trump in seiner Rede in Davos eine Militäraktion zur Übernahme Grönlands ausgeschlossen hatte. Nach europäischem Börsenschluss kündigte Trump zudem an, dass ein Rahmen für ein künftiges Abkommen entstanden sei und die angedrohten Zölle gegen europäische Länder ausgesetzt würden.
Zusätzlichen Rückenwind lieferten Hoffnungen auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg. Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprachen von einem guten Treffen in Davos, Selenskyj kündigte zudem trilaterale Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und Russland an. Laut US-Sondergesandtem Steve Witkoff könnten die USA der Ukraine im Falle einer Zustimmung zu einem Friedensplan zollfreien Zugang zum US-Markt gewähren.
spa/szk
ISIN AT0000999982
