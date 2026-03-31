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31.03.2026 09:29:00
Wiener Börse schwächer - ATX verliert 0,7 Prozent
Nachdem vorbörslich noch ein Gewinn erwartet wurde, fand sich die Wiener Börse am Dienstag rund 20 Minuten nach Handelsstart im Minus. Der Leitindex ATX gab 0,7 Prozent auf 5.258 Punkte ab, der ATX Prime ebenfalls 0,7 Prozent auf 2.611 Einheiten. Die europäischen Börsen starteten wenig bewegt.
International sind die Blicke weiter auf den Nahen Osten gerichtet. "Dabei schlägt das Pendel mal in Richtung Eskalation des Konflikts, mal in Richtung Deeskalation und Bemühungen um eine diplomatische Lösung aus. Die Verunsicherung bleibt groß und die Volatilität erhöht", fassen die Analysten der Helaba die Lage zusammen.
Neben den Ölpreisen, die heute auf Rekord-Monatsplus zusteuern, dürften am Vormittag die Inflationsdaten der Eurozone in den Mittelpunkt rücken. Der Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank rechnet ähnlich wie schon am Vortag in Deutschland damit, dass die Inflation im Euroraum einen kräftigen Sprung von 1,9 auf 2,6 Prozent macht.
moe/mik
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