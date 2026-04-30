Wiener Börse schwächer erwartet - OMV und Erste nach Zahlen im Fokus

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Verlusten in den Handel starten. Vorbörsliche Indikationen zeigen für den ATX ein Minus von 0,7 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden Abgaben erwartet. Belastet wird die Börsenstimmung vor allem von den Spannungen im Nahen Osten und dem damit verbundenen Ölpreishöhenflug.

Der Preis für Öl der wichtigen Referenzölsorte Brent ist wegen der andauernden Blockade der Straße von Hormuz auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) mit Lieferung zum Juni kostete 126,41 US-Dollar (107,99 Euro) und damit 7 Prozent mehr als am Vortag. So teuer war Brent zuletzt Anfang 2022.

Zu den Aktien im Fokus dürften am heimischen Aktienmarkt am Donnerstag nach Vorlage von Quartalszahlen die ATX-Schwergewichte Erste Group und OMV zählen. Die Erste Group hat nach der erstmaligen Konsolidierung der Erste Bank Polska einen höheren Gewinn geschrieben. Unterm Strich stand im ersten Quartal 2026 ein Periodenergebnis von 879 Mio. Euro, das sind um gut 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Zinsüberschuss stieg um mehr als 40 Prozent auf rund 2,6 Mrd. Euro, der Provisionsüberschuss erhöhte sich um rund 23 Prozent auf 965 Mio. Euro.

Die OMV hat für ihr erstes Quartal Einbußen im operativen Geschäft gemeldet. Wie der Öl- und Gaskonzern mitteilte, sank das um Lagereffekte bereinigte Operative Ergebnis (Clean CCS) vor Sondereffekten im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 1,025 Mrd. Euro. Maßgeblich dafür war ein schwächeres Marktumfeld im Bereich Energy, während die Chemiesparte Zuwächse verzeichnete.

Die Analysten von Barclays schrieben in einer ersten Reaktion von durchwachsenen Zahlen und erwarten eine neutrale Marktreaktion. Die Experten der Erste Group stufen die Zahlen unterm Strich auch neutral ein. Im Rahmen einer Sektorstudie hat die Erste aber gleichzeitig ihre Empfehlung für die OMV von "hold" auf "accumlate" verbessert.

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