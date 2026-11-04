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04.11.2026 10:03:00

Wiener Börse sehr fest - ATX gewinnt starke 2,44 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel sehr fest präsentiert. Der ATX steigerte sich bis kurz vor zehn Uhr um starke 2,44 Prozent auf 6.552,20 Punkte. Nach oben gezogen wurde der heimische Leitindex vor allem von den deutlichen Zuwächsen der schwergewichteten Bankenwerte. Die Aktien von BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International kletterten zwischen 2,7 und 4,8 Prozent hoch.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Tendenz zu sehen, die Aufschläge fielen im Vergleich zum ATX aber merklich geringer aus. In der Früh dominieren international noch die Nachrichten zu den US-Zwischenwahlergebnissen das Geschehen, schrieben die Helaba-Analysten. Offensichtlich haben die Republikaner die Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat nach einem Erdrutschsieg der Demokraten verloren. Trump ließ verlauten, dass er das Ergebnis akzeptieren würde. Die Marktreaktionen fallen per saldo begrenzt aus, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Erst am morgigen Donnerstag nimmt die Berichtssaison wieder an Fahrt auf und es werden Mayr-Melnhof, Lenzing, Verbund und AT&S ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S gewannen in einem positiven Umfeld für Techwerte um mehr als vier Prozent.

Auf Analystenseite meldeten sich die Experten von Barclays und bestätigten ihr neutrales Anlagevotum "equal-weight" für die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI). Nach den jüngsten Zahlen der Bank wurde das Kursziel für die RBI-Aktie leicht von 60 auf 61 Euro nach oben revidiert. Die RBI-Titel zogen um 4,8 Prozent auf 59,30 Euro hoch.

ste/moe

ISIN AT0000999982

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