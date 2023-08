Wiener Börse startet am Freitag tiefer in den Handel

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Abgaben in den Handel gestartet. Zum Schluss der Woche blicken Anleger einmal mehr auf Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Veröffentlicht werden die Erzeugerpreise. Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,61 Prozent auf 3.152,89 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,54 Prozent auf 1.597,38 Zähler hinab.

Neben US-Teuerungsdaten steht am Freitag darüber hinaus das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan auf dem Datenkalender. Hierzu kommentierten die Analysten der Helaba, dass sich bereits veröffentlichte Stimmungsbarometer zur Konsumlaune des laufenden Monats im Mittel leicht abgeschwächt hätten, insofern sollen die Erwartungen an den heutigen Daten "nicht zu hochgesteckt" werden.

sto/spa

ISIN AT0000999982