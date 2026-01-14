ATX
Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,24 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit befestigter Tendenz aufgenommen. Kurz nach Sitzungsauftakt notierte der heimische Leitindex ATX 0,24 Prozent höher bei 5.423,31 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühgeschäft noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen, nachdem die Wall Street am Vorabend nach ihrem jüngsten Rekordkurs negative Vorgaben geliefert hatte.
Die Aufmerksamkeit der internationalen Finanzmarktakteure richtet sich heute vor allem in die USA, nicht nur weil Donald Trump jederzeit für Überraschungen sorgen kann, sondern weil sich wichtige US-Daten im Kalender finden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der Fokus liegt dabei zunächst auf den Einzelhandelsumsätzen des Monats November, hieß es weiter von den Experten.
Unterstützung für den ATX kam in den ersten Handelsminuten vor allem von den schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International gewannen 2,5 Prozent. Erste Group und BAWAG legten vergleichsweise etwas moderater um 0,4 bzw. 0,7 Prozent zu.
