Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,28 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit einer befestigten Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich kurz nach dem Sitzungsauftakt um 0,28 Prozent auf 6.953,88 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben.

Solange der Nahostkonflikt die Energiepreise hochhält und es Inflations- und Zinssorgen gibt, bleibt das Umfeld am Aktienmarkt aber schwierig, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zwar hat Saudi-Arabien die Ölexporte über die Ost-West-Pipeline inzwischen wieder aufgenommen, deutliche Entspannung brachte dies an den Ölmärkten aber nicht, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene und von Analystenseite noch eine sehr magere Meldungslage vor.

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