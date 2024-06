Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,30 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch befestigt aufgenommen. Bis 9.15 Uhr gewann der heimische Leitindex ATX 0,30 Prozent auf 3.623,87 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Vorfeld der zwei mit Spannung erwarteten Großereignissen in den USA mit den Aktienkursen nach oben.

Laut den Helaba-Analysten stehen zur Wochenmitte die zur Veröffentlichung anstehenden US-Verbraucherpreise und die Fed-Zinsentscheidung international im Mittelpunkt des Geschehens. Zwar sei eine Zinssenkung nahezu ausgeschlossen, entscheidend für die Markterwartungen sind aber die neuen Projektionen sowie die Ausführungen von Fed-Chef Powell, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt zog die Lenzing-Aktie mit plus 5,1 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. In der Früh wurde publik, dass die B&C-Gruppe ihre Mehrheit am oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing abgibt. Der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano übernimmt einen 15-Prozent-Anteil an Lenzing für 230 Mio. Euro und kann bis Ende 2028 einen weiteren 15 Prozent-Anteil erwerben. B&C reduziert seine Beteiligung an Lenzing von 52,25 auf 37,25 Prozent.

ste/mik

ISIN AT0000999982