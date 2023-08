Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,32 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag kurz nach Handelsauftakt befestigt präsentiert. Nach einer Viertelstunde nach dem Start notierte der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,32 Prozent bei 3.108,44 Punkten.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach positiven Wall Street-Vorgaben nach oben. Zudem sorgte der US-Tech-Riese Nvidia vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole in den USA mit überraschend starken Zahlen für gute Stimmung - vor allem im Technologiebereich.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen CA Immo, EVN und UNIQA ins Blickfeld der Akteure. Die CA Immo-Aktie reagierte auf die Ergebnispräsentation mit plus 0,8 Prozent. Die EVN-Anteilsscheine verbesserten sich um 0,5 Prozent und UNIQA legten 0,6 Prozent zu. In einem festen europäischen Technologiesektor zogen AT&S um 2,8 Prozent hoch.

ISIN AT0000999982