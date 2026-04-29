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29.04.2026 09:26:00
Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,33 Prozent
Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit einer befestigten Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX legte 20 Minuten nach Sitzungsauftakt 0,33 Prozent auf 5.829,88 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.
Spannung herrsche international vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Für Zurückhaltung sorgen könnten auch die anhaltend hohen Ölpreise angesichts der weiterhin stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA.
Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt Andritz mit einer Zahlenvorlage für das 1. Quartal und Warimpex mit Ergebnissen für 2025 im Blickfeld. Zudem werden die Aktien von Semperit und Bajaj Mobility ex-Dividende gehandelt. Die Andritz-Anteilsscheine reagierten mit plus sechs Prozent sehr positiv auf die präsentierten Geschäftszahlen.
ste/moe
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