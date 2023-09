Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,39 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch befestigt aufgenommen. Bis 9.25 Uhr gewann der heimische Leitindex ATX 0,39 Prozent auf 3.189,98 Einheiten hinzu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es leicht ins Plus.

"Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gilt ganz und gar dem Ergebnis der FOMC-Sitzung der US-Notenbank", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Inzwischen haben die Akteure an den Geldmärkten eine US-Zinserhöhung am heutigen Abend nahezu vollständig ausgepreist, die Erwartung, dass bis zum Ende des Jahres aber nochmals an der Zinsschraube gedreht wird, bleibt aber präsent, hieß es weiter.

Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Zulegen konnten einheitlich die schwer gewichteten Banken. BAWAG verteuerten sich um 0,9 Prozent. Erste Group und Raiffeisen Bank International steigerten sich jeweils etwas moderater um 0,3 Prozent.

ISIN AT0000999982