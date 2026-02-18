Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,39 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel befestigt aufgenommen. Der ATX verbesserte sich in den ersten Minuten nach Sitzungsauftakt um 0,39 Prozent auf 5.723,33 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls eine positive Tendenz zu sehen.

An den internationalen Finanzmärkten spielen laut Helaba-Analysten aktuell geopolitische Ereignisse eine Rolle. Es werden derzeit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geführt und es gibt Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Zu dem stehen heute zahlreiche Datenveröffentlichungen vor allem in den USA auf dem Programm, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Die Titel des Baukonzerns reagierten auf Ergebnisse nicht und zeigten sich prozentuell unverändert.

ste/moe

ISIN AT0000999982