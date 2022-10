Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,4 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit Zuwächsen gestartet. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.25 Uhr um 0,40 Prozent auf 2.794,3 Punkte zu und nahm damit seine jüngste Erholungsbewegung wieder auf. Nach den Vortagesverlusten steht der ATX bereits vor seinem 5. Gewinntag in sechs Börsentagen. An den europäischen Leitbörsen herrscht hingegen eine gebremste Anlegerstimmung vor. Analysten verwiesen auf eine anhaltend fragile Stimmung an den Finanzmärkten.

Europaweit stehen Werte aus dem Ölbereich in der Gunst der Anleger weit oben und die Branchenvertreter in Wien schlossen sich dieser positiven Entwicklung an. OMV-Papiere gewannen 1,3 Prozent, nachdem die Titel des Öl- und Gasunternehmens bereits zur Wochenmitte um fast drei Prozent zugelegt hatten. Die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kletterten im Frühhandel um 2,3 Prozent hoch.

ste/spo

ISIN AT0000999982