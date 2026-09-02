Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,40 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel befestigt gestartet. Der Leitindex ATX legte kurz nach Sitzungsauftakt 0,40 Prozent auf 6.784,19 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungstrend zu sehen. Negative Vorgaben hatten die Überseeaktienmärkte geliefert, mit deutlichen Rückgängen an der Wall Street und teilweise in Asien.

Der Höhenflug der Ölpreise belastet unverändert international die Anlegerstimmung. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt und Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation schüren.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

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