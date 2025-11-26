Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,41 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel befestigt aufgenommen. Der ATX gewann kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,41 Prozent auf 4.968,49 Punkte, nachdem er bereits an den zwei Vortagen merklich zugelegt hatte. Damit nähert sich der heimische Leitindex seinem Rekordhoch bei gut 5.010 Punkten vom Juli 2007 an.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen weiter nach oben. Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. Zudem unterstützen international die Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine.

Am heimischen Aktienmarkt rückte der Flughafen Wien in den Fokus. Der führende heimische Airport baut in Schwechat keine dritte Piste, wurde am Dienstagabend publik. Die Titel gewannen 3,4 Prozent an Höhe.

ste/szk

ISIN AT0000999982