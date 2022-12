Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,42 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel befestigt aufgenommen. Der ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit einem Plus von 0,42 Prozent auf 3.132,56 Einheiten. Die deutlichen Vortagesgewinne wurden damit ausgeweitet. Am Mittwoch hatte der heimische Leitindex 1,9 Prozent zugelegt.

Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen nach starken US-Vorgaben im Frühgeschäft weiter nach oben. An der Wall Street wirkten ein Achtmonatshoch im US-Verbrauchervertrauen und erfreuliche Zahlen von Nike und FedEx positiv.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Unter den Schwergewichten steigerten sich die Verbund-Anteilsscheine um 2,4 Prozent. OMV gewannen 0,7 Prozent und Erste Group verteuerten sich um 0,5 Prozent. Raiffeisen Bank International kamen hingegen um 0,3 Prozent zurück.

ste/ger

ISIN AT0000999982