Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,44 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit befestigter Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.15 Uhr um 0,44 Prozent auf 2.997,86 Punkte und weitete damit die Vortagesgewinne in Höhe von 1,05 Prozent aus. An den europäischen Leitbörsen überwiegen hingegen die negativen Vorzeichen.

Europaweit geht es hingegen mit den Aktien aus dem Ölbereich nach oben und die heimischen Branchenvertreter schließen sich dieser positiven Entwicklung an. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 3,6 Prozent und OMV-Titel verteuerten sich um ein Prozent. Bereits am Vortag waren beide Werte dank der merklich anziehenden Ölpreise deutlich nach oben geklettert.

Auch die schwer gewichteten Banken legten in Wien einheitlich zu. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International verbuchten ein Plus von 0,8 Prozent. Erste Group steigerten sich um 0,4 Prozent und BAWAG um 0,3 Prozent.

ste/ger

ISIN AT0000999982