Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,5 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel befestigt aufgenommen. Gegen 9.15 Uhr gewann der ATX 0,52 Prozent auf 3.203,57 Punkte. Damit setzt der heimische Aktienmarkt seinen jüngsten Aufwärtsschub fort und steht vor seinem 5. Gewinntag in sechs Sitzungen. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen überwiegend aufwärts.

In der laufenden Berichtssaison publizierten UNIQA, DO&CO und Flughafen Wien aktuelle Quartalszahlen. Während die Titel von UNIQA und Flughafen Wien auf die Ergebnisvorlagen mit Kursgewinnen reagierten, kamen die Papiere des Cateringunternehmens DO&CO um 1,8 Prozent zurück.

Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 1,1 Prozent und Verbund-Anteilsscheine steigerten sich um 1,5 Prozent. Andritz gewannen 1,2 Prozent und Erste Group verteuerten sich um 0,6 Prozent.

