Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,54 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel befestigt aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis etwa 9.25 Uhr um 0,54 Prozent auf 3.486,71 Punkte. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich im Frühhandel klar im Plus. Obwohl die Zinserhöhungserwartungen beiderseits des Atlantiks präsent sind zeigen sich die Aktieninvestoren wenig davon beeindruckt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimische Aktienmarkt rückte die AMAG-Aktie mit plus 2,9 Prozent ins Blickfeld. Der oberösterreichische Aluminium-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebniskennzahlen erzielt. Unter den Schwergewichten stärkten sich voesatlpine um 1,7 Prozent. OMV-Anteilsscheine gewannen 0,9 Prozent.

