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30.07.2026 09:14:00
Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,55 Prozent
Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit einer befestigten Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gewann kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,55 Prozent auf 6.334,60 Punkte. An den europäischen Leitbörsen ging es auch mehrheitlich in den Plusbereich.
In der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison rückten am heimischen Markt Andritz, AMAG, Erste Group und Verbund mit Quartalszahlen in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion gab es dabei bei Andritz mit plus 5,7 Prozent zu sehen. Der steirische Anlagenbauer hat im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord beim Auftragsbestand verzeichnet.
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