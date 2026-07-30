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30.07.2026 09:14:00

Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,55 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit einer befestigten Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gewann kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,55 Prozent auf 6.334,60 Punkte. An den europäischen Leitbörsen ging es auch mehrheitlich in den Plusbereich.

In der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison rückten am heimischen Markt Andritz, AMAG, Erste Group und Verbund mit Quartalszahlen in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion gab es dabei bei Andritz mit plus 5,7 Prozent zu sehen. Der steirische Anlagenbauer hat im ersten Halbjahr 2026 einen neuen Rekord beim Auftragsbestand verzeichnet.

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ISIN AT0000999982

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ATX mti Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street fester erwartet -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street werden grüne Vorzeichen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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