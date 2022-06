Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,56 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel befestigt aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.20 Uhr mit einem Zuwachs von 0,56 Prozent auf 3.345,12 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen ins Plus. Am Vortag hatten noch europaweit Kursverluste überwogen.

Unterstützung für den ATX lieferten zur Wochenmitte die Zuwächse der schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 1,2 Prozent. BAWAG gewannen 0,8 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,2 Prozent verbuchen. Unter den weiteren Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 1,3 Prozent.

Strabag verzeichneten ein Plus von 0,9 Prozent auf 41,5 Euro. Hier haben die Analysten der Erste Group ihre Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Zudem wurde das Kursziel für die Titel des Baukonzerns von 46,2 auf 49,5 Euro nach oben revidiert.

ISIN AT0000999982