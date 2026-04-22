Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,64 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit befestigter Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX gewann kurz nach Sitzungsauftakt 0,64 Prozent auf 5.889,38 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühgeschäft mit den Aktienkursen nach oben.

Die Finanzmärkte werden unverändert von den Meldungen zum Nahost-Konflikt und zur Straße von Hormuz beeinflusst, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Einmal dominieren Hoffnungen, dann wieder Enttäuschungen und so bleibt die Nervosität laut Experten erhöht, auch weil die Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA noch in der Schwebe sind. Immerhin hat US-Präsident Trump den Waffenstillstand verlängert. Trotz des phasenweisen Optimismus an den Finanzmärkten wirken sich der Nahost-Konflikt und vor allem die Seeblockade negativ auf die Weltwirtschaft aus, hieß es weiter von den Analysten.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld. Zudem wird die Aktie der Erste Group zur Wochenmitte ex Dividende gehandelt.

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