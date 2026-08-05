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05.08.2026 09:19:00
Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,64 Prozent
Die Börse Wien hat den Handel am Mittwoch mit einer befestigten Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex gewann kurz nach Sitzungsauftakt weitere 0,64 Prozent auf 6.699,33 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht der jüngste Aufwärtsschub weiter mit teilweise neuen Rekordständen. Begrüßt werden von den internationalen Anleger vor allem die weiter sinkenden Rohölpreise.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene voestalpine und Lenzing mit präsentierten Quartalszahlen in den Fokus. Die Lenzing-Aktie reagierte mit plus zwei Prozent, bei der voestalpine gab es noch keine klare Kursbewegung zu sehen.
ste/moe
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