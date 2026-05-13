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13.05.2026 09:21:00
Wiener Börse startet befestigt - ATX gewinnt 0,88 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit einer befestigten Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX gewann kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,88 Prozent auf 5.900,36 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach den starken Vortagesabschlägen mit den Aktienkursen nach oben. Nachlassende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Nahost Konflikts haben die Ölpreise erneut ansteigen lassen und die Stimmung der Anleger zuletzt getrübt.
Der Iran-Konflikt ist ungelöst und die Lage in der Straße von Hormuz undurchsichtig, schrieben die Helaba-Analysten. Noch hält der Waffenstillstand, die Rhetorik der Konfliktparteien verschärft sich aber. In diesem Zusammenhang sei auf den anstehenden Besuch von US Präsident Trump in China verwiesen. Die USA fordern China dazu auf, eine größere Rolle bei den Friedensverhandlungen zu spielen, hieß es weiter von den Experten.
Am heimische Markt nahm auf Unternehmensebene die Berichtssaison merklich an Fahrt auf. Zahlen legten Addiko Bank, Bajaj Mobility, Polytec, Semperit, Wienerberger und der Verbund vor.
ste/moe
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