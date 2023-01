Wiener Börse startet befestigt - ATX legt 0,38 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel befestigt aufgenommen. Rund 20 Minuten nach dem Auftakt lag der Leitindex ATX mit plus 0,38 Prozent bei 3.343,46 Punkten. Auch mit den europäischen Leitbörsen ging es nach oben.

Unterstützung nach Europa lieferten die US-Börsen. An der Wall Street wurden am Vorabend die sehr deutlichen Verlaufsverluste bis zum Sitzungsende weitgehend egalisiert und der Dow Jones konnte sogar leicht ins Plus wenden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager. Unter den Schwergewichten konnten die OMV-Anteilsscheine um 0,8 Prozent zulegen. Die Banken Erste Group (plus 0,6 Prozent) und Raiffeisen Bank International (minus 0,4 Prozent) gingen in verschiedene Richtungen.

ste/spo

ISIN AT0000999982