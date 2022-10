Wiener Börse startet befestigt - ATX legt weitere 0,15 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit weiteren leichteren Zuwächsen begonnen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um moderate 0,15 Prozent auf 2.800,87 Punkte zu und setzte damit seinen jüngsten Aufwärtsschub fort. Zuvor hatte der ATX bereits vier Gewinntage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen setzt sich die Erholungsbewegung fort.

"An den Finanzmärkten ist es zu einer Beruhigung gekommen. Die Bereitschaft der Marktteilnehmer, ins Risiko zu gehen, scheint erhöht zu sein. Dies lässt sich an steigenden Aktienkursen ablesen", schrieben die Helaba-Analysten.

Am heimischen Markt rückten mit präsentierten Geschäftszahlen die BAWAG und Telekom Austria ins Blickfeld der Akteure. Die BAWAG-Aktie reagierte mit minus 0,1 Prozent wenig verändert, während die Telekom-Papiere um 1,2 Prozent fielen.

ISIN AT0000999982