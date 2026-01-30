ATX
5 604,90
26,35
0,47 %
30.01.2026 09:48:00
Wiener Börse startet befestigt - ATX mit plus 0,41 Prozent
Geopolitische Themen sind weiterhin im Fokus der Aktienmärkte. So befindet sich eine US-Flugzeugträgergruppe auf dem Weg in den Iran. Das Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) präsentierte seine Schnellschätzung zum BIP im vierten Quartal. Die Statistik Austria veröffentlicht den Erzeugerpreisindex des produzierenden Bereichs für Dezember. In Deutschland gibt es ebenfalls die erste Schätzung des BIP-Wachstums im Schlussquartal 2025.
Unternehmensseitig steht in Österreich zunächst die Raiffeisen Bank International (RBI) im Mittelpunkt. Laut vorläufigem Jahresergebnis 2025 stieg der Gewinn ohne Russland um 48 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro. Geholfen haben deutlich niedrigere Vorsorgen für Fremdwährungskredite in Polen. Zudem stiegen die Erträge dank eines stärkeren Kreditwachstums an, wie die Bank in der Früh mitteilte. In Russland schrieb die Bank dagegen einen Verlust nach Steuern von 86 Mio. Euro. Der Kurs der RBI-Aktie stieg zunächst um 1,89 Prozent.
ISIN AT0000999982
