Wiener Börse startet befestigt - ATX plus 0,52 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Frühhandel befestigt gezeigt. Wenige Minuten nach Handelsbeginn notierte der ATX mit einem Plus von 0,52 Prozent bei 4.834,01 Punkten, nachdem der heimische Leitindex bereits am Vortag starke zwei Prozent gewonnen hatte. Zuvor gab es jedoch vier klare Verlusttage in Folge. Für den ATX rückt damit wieder das Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 näher.
Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen kurz nach dem Handelsauftakt klar nach oben. Für eine positive Stimmung hatten überraschend stark ausgefallene Quartalsergebnisse des US-Technologieschwergewichtes Nvidia gesorgt.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Porr, SBO und UNIQA mit vorgelegten Geschäftszahlen ins Blickfeld der Akteure.
ISIN AT0000999982
