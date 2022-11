Wiener Börse startet befestigt in den Handel, ATX plus 0,27 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit befestigter Tendenz aufgenommen. Der ATX notierte um 9.15 Uhr mit plus 0,27 Prozent bei 3.254,80 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es kurz nach Handelsauftakt noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen. Der heutige US-Feiertag "Thanksgiving" könnte international das Aktiengeschäft lähmen.

"Angesichts von Thanksgiving und den damit einhergehend fehlenden Impulsen aus Übersee werden sich die Akteure an den Finanzmärkten mit europäischen Themen auseinandersetzen müssen", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In der Früh richtet sich der Blick dabei auf das ifo Geschäftsklima Deutschland.

Auf Unternehmensebene rückten am heimischen Aktienmarkt Schoeller-Bleckamnn (SBO), Immofinanz, UBM und CA Immo mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Die SBO-Titel reagierten auf Ergebnisvorlage mit plus 3,3 Prozent. Immofinanz bauten ein Plus von 2,2 Prozent, während die UBM-Papiere um 2,3 Prozent fielen. CA Immo zeigten sich um plus 0,2 Prozent wenig bewegt.

ISIN AT0000999982