Wiener Börse startet behauptet - ATX 0,1 Prozent im Minus

Die Wiener Börse ist nach dem Pfingstfeiertag am Dienstag behauptet in den Handel gestartet. Der ATX notierte gegen 9.30 Uhr praktisch unverändert zur Vorwoche mit einem Minus von 0,05 Prozent bei 3.368,37 Punkten. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,03 Prozent auf 1.692,70 Zähler.

An anderen Börsen in Europa ging es zum Handelsstart nach unten. Belastet wurden die Märkte weiter von Zins- und Inflationsängsten. An den US-Börsen waren am Vorabend anfängliche Kursgewinne wieder abgeschmolzen, weil der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen Zinsängste geschürt hatte.

mik/ger

ISIN AT0000999982