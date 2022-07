Wiener Börse startet behauptet - ATX 0,1 Prozent im Plus

Die Wiener Börse ist am Donnerstag behauptet in den Handel gestartet. Gegen 9.50 Uhr hielt der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 2.998,66 Punkte. An anderen Börsen ging es am Vormittag moderat nach oben. Die Börsen bewegten sich damit nach dem Zinsschritt der US-Notenbank Fed vom Vorabend kaum.

Die Fed hat am Mittwoch ihr Leitzinsband im Kampf gegen die Inflation um 75 Basispunkte angehoben. Die US-Börsen reagierten im Späthandel mit deutlichen Gewinnen, in Europa sorgten die guten Vorgaben aber nur mehr für kleinere Anstiege.

Für Bewegung sorgte auch die laufende Ergebnisberichtssaison. So verloren OMV und Verbund nach Meldung von Zahlen mehr als zwei Prozent.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Daten bringen. Erwartet werden Zahlen zum BIP-Wachstum und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

mik/spo

ISIN AT0000999982