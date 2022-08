Wiener Börse startet behauptet - ATX minus 0,1 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch knapp behauptet in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.30 Uhr mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent bei 3.098,09 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich zum Handelsstart kaum verändert zum Vortag. Für Impulse sorgte in Wien die laufende Ergebnisberichtssaison. Zahlen gab es in der Früh von Addiko, FACC, Frequentis, Kapsch TrafficCom und der Semperit.

Gut gesucht waren nach den Zahlen Addiko und legten 1,4 Prozent zu. Kleine Kursgewinne verbuchten FACC, Frequentis und Semperit. Die Aktien der Kapsch TrafficCom büßten hingegen nach ihrer Zahlenvorlage 2,6 Prozent ein.

Impulse für den Handel könnten am Nachmittag die anstehenden Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen bringen. Angesichts der hohen Inflation erhoffen Börsianer von den Daten neue Hinweise auf deren Wirkung auf das Konsumverhalten. Zuletzt hatten die Einzelhandelsumsätze positiv überrascht. Mit Spannung erwartet wird auch das am Abend anstehende Protokoll der letzten FOMC-Sitzung der US-Notenbank Fed. Die Protokolle könnten Hinweise auf die kommenden geldpolitischen Schritte der Fed liefern.

