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22.07.2026 10:04:00

Wiener Börse startet behauptet, ATX verliert 0,03 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch knapp behauptet in den Handel gestartet. Der ATX hielt zuletzt mit einem kleinen Minus von 0,03 Prozent bei 6.509,19 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich zum Handelsstart wenig bewegt. Für Zurückhaltung sorgten weiter der Iran-Krieg und die damit verbundenen Ölpreisanstiege.

In Wien konnten die beiden Ölwerte im ATX davon profitieren. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO stiegen im Frühhandel um 1,4 Prozent, OMV legten 0,8 Prozent zu. Schwach zeigten sich AT&S mit einem Minus von 1,5 Prozent. Damit kamen die Titel des Leiterplattenherstellers aber nur leicht von ihrem 12-Prozent-Kurssprung vom Vortag zurück. Telekom Austria verloren nach der Meldung von Quartalszahlen 0,8 Prozent.

mik/prtas

ISIN AT0000999982

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Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
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