Wiener Börse startet behauptet, ATX verliert 0,03 Prozent

Die Wiener Börse ist am Mittwoch knapp behauptet in den Handel gestartet. Der ATX hielt zuletzt mit einem kleinen Minus von 0,03 Prozent bei 6.509,19 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich zum Handelsstart wenig bewegt. Für Zurückhaltung sorgten weiter der Iran-Krieg und die damit verbundenen Ölpreisanstiege.

In Wien konnten die beiden Ölwerte im ATX davon profitieren. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO stiegen im Frühhandel um 1,4 Prozent, OMV legten 0,8 Prozent zu. Schwach zeigten sich AT&S mit einem Minus von 1,5 Prozent. Damit kamen die Titel des Leiterplattenherstellers aber nur leicht von ihrem 12-Prozent-Kurssprung vom Vortag zurück. Telekom Austria verloren nach der Meldung von Quartalszahlen 0,8 Prozent.

mik/prtas

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