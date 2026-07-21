Wiener Börse startet behauptet, Wienerberger nach Gewinnwarnung -6 %

Die Wiener Börse ist am Dienstag behauptet in den Handel gestartet. Der ATX hielt zuletzt mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 6 390,82 Punkten. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich zum Handelsstart wenig bewegt. Im Rampenlicht standen in Wien im Frühhandel die Wienerberger-Aktien. Die Titel büßten nach einer Gewinnwarnung des Baustoffkonzerns und der Meldung von Quartalszahlen 6,0 Prozent ein.

Wienerberger hat im zweiten Quartal 2026 trotz eines Umsatzanstiegs weniger operativen Gewinn erzielt. Während die Erlöse im Jahresabstand um 13 Prozent auf 1,41 Mrd. Euro zulegten, schrumpfte das operative EBITDA von 253 auf 230 Mio. Euro. Hauptgrund war laut Wienerberger ein unerwartet schwacher Wohnungsneubau, vor allem in Nordamerika. Der Jahresausblick wurde gesenkt. Die Analysten der Erste Group werten die Zahlen in einer ersten Reaktion negativ. Sie haben zwar eine Gewinnwarnung erwartet, das Ausmaß der Prognosesenkung war aber deutlich stärker als erwartet.

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