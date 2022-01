Wiener Börse startet deutlich fester - ATX gewinnt 1,38 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit deutlich festerer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.15 Uhr um 1,38 Prozent auf 3.794,40 Einheiten. In einem positiven europäischen Börsenumfeld setzt der ATX seine Vortageserholung fort, nachdem es zum Wochenstart europaweit noch tief ins Minus gegangen war.

International steht die am Abend anstehende Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank und die folgende Pressekonferenz von Fed-Chef Powell im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht dünn.

Unter den Schwergewichten in Wien gewann die OMV-Aktie 3,4 Prozent an Wert. voestalpine stärkten sich um zwei Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus in Höhe von 1,7 Prozent verbuchen. Bawag verteuerten sich um 1,5 Prozent und Erste Group um 0,7 Prozent.

ste/sto

ISIN AT0000999982