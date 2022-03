Wiener Börse startet deutlich fester - ATX klettert 1,74 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit einem kräftigen Kursplus aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 1,74 Prozent auf 3.263,37 Einheiten zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,73 Prozent auf 1.646,23 Zähler. Schub für den freundlichen Handelsstart kommt von den starken US-Börsen, die am Vortag - gestützt von merklich gefallenen Ölpreisen- klar angezogen hatten. Zudem haben auch die asiatischen Handelsplätze am Mittwoch stark performt.

Weiterhin im Marktfokus steht aber der Krieg in der Ukraine. Zuletzt hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky zu den Gesprächen mit Russland über ein Ende des Krieges vorsichtig optimistisch geäußert. Nach Börsenschluss in Europa rückt dann die US-Notenbank Fed in den Fokus, sie entscheidet über die erste Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Coronavirus-Pandemie.

In Wien zogen Bankwerte kräftig an. Erste Group lagen mit einem Zuschlag von 4,40 Prozent an der Spitze der Kursgewinner im prime market. Auch BAWAG (plus 2,44 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 3,82 Prozent) zogen deutlich an. OMV rutschten dagegen um 1,97 Prozent ab. Der Konzern will die Öl- und Gasförderung langfristig ganz einstellen und künftig vor allem im Chemiebereich wachsen, wurde bekannt. Als konkretes Zwischenziel soll die Öl- und Gasproduktion bis 2030 um ein Fünftel reduziert werden.

