Wiener Börse startet deutlich fester - ATX legt 1,23 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Freitag mit klaren Kursgewinnen in die Sitzung gestartet. Der ATX nahm den Handel bis 9.15 Uhr mit einem Aufschlag von 1,23 Prozent auf 3.161,63 Einheiten auf, der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,25 Prozent auf 1.597,63 Zähler zu. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich überwiegend im Plus - trotz mehrheitlich negativer Vorgaben aus den USA und Asien.

Post-Titel reagierten auf die vorbörsliche Zahlenveröffentlichung mit einem Kursverlust von 5,82 Prozent. Die Ergebnisse lagen laut den Analysten der Erste Group im Rahmen der Erwartungen, allerdings werde der Ausblick immer vorsichtiger. Die Guidance der Post stimme etwas pessimistisch für das Geschäftsjahr 2022, hieß es in einer ersten Reaktion weiter.

Lenzing-Titel büßten bisher 0,22 Prozent auf 89,30 Euro ein. Die Berenberg Bank hat das Kursziel für Lenzing von 120 auf 100 Euro gesenkt und die Empfehlung "Hold" bestätigt. Bankaktien konnten im frühen Geschäft überwiegend zulegen. BAWAG stiegen um 0,61 Prozent, bei Erste Group ging es um 1,04 Prozent nach oben, einzig Raiffeisen Bank International büßten 0,15 Prozent ein.

An den Finanzmärkten sind auch zum Wochenschluss alle Blicke weiterhin in die Ukraine gerichtet. Von Konjunkturdatenseite steht heute vor allem das Michigan Sentiment, der von der Universität Michigan erhobene Index des US-Verbrauchervertrauens, im Fokus. Die Konsumfreude dürfte angesichts der hohen Inflation leiden - die Erwartungen sollten nicht zu hoch gesteckt werden, meinen die Experten der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung.

ISIN AT0000999982