Wiener Börse startet deutlich fester - ATX legt 1,32 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 1,32 Prozent auf 3.248,21 Einheiten, der marktbreitere ATX Prime legte um 1,27 Prozent auf 1.632,50 Zähler zu.

Als Unterstützung für die europäischen Handelsplätze dürften sich Konjunkturhilfen in China auswirken. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hatte die Notenbank am frühen Morgen einen Zinssatz für langfristige Immobiliendarlehen gesenkt. Mit der Maßnahme soll die aktuelle Abschwächung der Konjunktur gebremst werden, das schob bereits in Fernost die Kurse an, hieß es.

In Wien sprangen Marinomed um 4,4 Prozent nach oben. Die Biotechnologie-Firma hat eine Lizenzvereinbarung mit dem US-Konsumgütergiganten Procter & Gamble abgeschlossen. Die Vereinbarung betrifft laut einer Unternehmensmitteilung vom späten Donnerstagabend die USA und bestimmte medizinische Marinomed-Produkte, die durch mehrere Patente geschützt sind.

Ganz oben am Kurszettel standen mit einem Aufschlag von 6,2 Prozent erneut die Titel von Schoeller-Bleckmann, die schon am Vortag nach der Vorlage von Quartalsergebnissen rund acht Prozent angezogen hatten. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster hatte bei allen wesentlichen Kennzahlen im Auftaktquartal 2022 kräftig zulegen können. Auch Branchenkollege OMV lag starke 3,4 Prozent im Plus. Daneben ging es kurz nach Sitzungsbeginn auch für die voestalpine um 2,8 Prozent nach oben.

ISIN AT0000999982