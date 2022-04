Wiener Börse startet deutlich fester - ATX legt 1,36 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX setzte zu einer Erholungsbewegung an und kletterte zum Sitzungsauftakt bis 9.15 Uhr um 1,36 Prozent auf 3.196,89 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime legte um 1,26 Prozent auf 1.610,87 Einheiten zu. Damit könnte die bereits viertägige Verlustserie am Wiener Markt zum Wochenausklang ein Ende nehmen.

Kräftige Zugewinne verbuchten im Frühhandel die schwer gewichteten Bankwerte. Erste Group zogen um 2,34 Prozent an, Raiffeisen Bank International stiegen 2,27 Prozent und BAWAG verbesserten sich um 0,92 Prozent.

Bei der OMV ging es um 1,30 Prozent nach oben. Der Ölkonzern ist im ersten Quartal 2022 im Ausmaß von rund 2 Mrd. Euro durch Wertberichtigungen wegen des Rückzugs vom Nord-Stream-2-Pipelineprojekt bzw. im Zusammenhang mit der Neubeurteilung der Russland-Aktivitäten nach Beginn des Ukraine-Kriegs belastet worden, wurde bekannt.

Rosenbauer meldete vor Börsenstart einen Rückgang des Gewinns im Geschäftsjahr 2021 von 41,0 auf 23,2 Mio. Euro, die Aktien notierten bisher prozentuell unverändert. UBM hat im abgelaufenen Jahr mit 43,7 Mio. Euro den bisher zweithöchsten Nettogewinn seiner Firmengeschichte erzielt. Die Titel des Immobilienentwickler reagierten mit einem Kursplus von 0,98 Prozent.

