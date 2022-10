Wiener Börse startet deutlich fester - ATX plus 1,77 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 2.791,71 Zählern um 48,62 Punkte oder 1,77 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (2.743,09).

Nach starken Vorgaben von der Wall Street und den Asien-Märkten startete auch das europäische Umfeld mit klaren Aufschlägen in den Handel. Zu den größten Gewinnern in Wien zählten kurz nach Sitzungsbeginn die Aktien der EVN mit plus 2,8 Prozent. BAWAG zogen um 2,7 Prozent an und Post-Papiere gewannen um 2,6 Prozent. Zu den wenigen Verlierern zählten im Frühhandel Do & Co mit einem Minus von gut einem Prozent.

ISIN AT0000999982