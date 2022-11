Wiener Börse startet deutlich fester - ATX springt 3 % nach oben

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit starken Kursgewinnen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 3,03 Prozent auf 3.040,08 Einheiten, auch der breiter gefasste ATX Prime zog um 2,83 Prozent auf 1.527,74 Zähler an.

Getragen wurde die deutliche Aufwärtsbewegung am Wiener Markt von starken Zugewinnen bei Erste Group und Andritz. Beide Unternehmen hatten vorbörslich Zahlen zu den ersten drei Quartalen vorgelegt, die am Markt sehr positiv aufgenommen wurden.

Erste Group kletterten um 6,2 Prozent nach oben. Das Institut hat nach eigenen Angaben in den ersten drei Quartalen 2022 gut verdient, warnt aber vor "zunehmenden Herausforderungen" im kommenden Jahr. Andritz zogen nach Zahlen um 6,7 Prozent an. Auch der Anlagenbauer hat in den ersten neun Monaten 2022 gute Geschäfte gemacht und den Umsatz sowie Gewinn kräftig gesteigert.

kat/ger

ISIN AT0000999982