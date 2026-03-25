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25.03.2026 09:22:00
Wiener Börse startet deutlich höher - ATX gewinnt 1,6 Prozent
Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit sehr fester Tendenz aufgenommen. Der Leitindex ATX steigerte sich kurz nach dem Sitzungsauftakt um 1,62 Prozent auf 5.353,76 Punkte. Mit der Hoffnung auf Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Krieges geht es europaweit mit den Aktienkursen merklich nach oben.
Die internationalen Finanzmärkte werden weiterhin von den Schlagzeilen zum Nahost-Krieg beeinflusst, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die erneute vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten beflügelt zur Wochenmitte international die Aktienkurse. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Krieges unterbreitet.
Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage FACC in den Fokus. Die Aktie des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers reagierte mit plus 3,1 Prozent.
ste/moe
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.