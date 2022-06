Wiener Börse startet deutlich schwächer

Die Wiener Börse ist am Freitag mit klaren Verlusten in den Handel gestartet. Gegen 9.15 Uhr, kurz nach Handelsbeginn, stand der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 1,63 Prozent bei 3.262,68 Einheiten. Die Inflationssorgen und die gestern angekündigte Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) drücken vor dem Wochenende auf die Marktstimmung.

Der Fokus richtet sich am Freitag auf Daten aus Übersee. Am Nachmittag stehen die aktuellen Verbraucherpreisdaten für den Monat Mai in den USA an. Vor allem im Hinblick auf die nächste Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche, dürften die Zahlen besonders genau beobachtet werden. Am Markt wird damit gerechnet, dass der Preisauftrieb in den USA weiterhin hoch bleiben dürfte.

