Wiener Börse startet ein wenig höher - ATX legt 0,13 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Kursgewinnen aufgenommen. Gegen 9.15 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX mit plus 0,13 Prozent auf 3.213,09 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,09 Prozent auf 1.607,20 Zähler. Auch die wichtigsten europäischen Aktienmärkte zeigten sich zum Sitzungsauftakt etwas höher.

Die Vorgaben aus den USA waren zwar negativ, doch Rückenwind kam aus Asien. Marktteilnehmer hoffen, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-Covid-Politik lockern könnte, um die zunehmenden Proteste in mehreren Städten des Landes zu beenden. Am Montag hatten die in China stattfindenden Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Covid-Maßnahmen für deutliche Kurseinbußen an den Finanzmärkten gesorgt.

Datenseitig stehen am Dienstag Verbraucherpreiszahlen aus Deutschland und Spanien im Fokus, die Hinweise auf die weiteren Zinsschritte der EZB liefern könnten.

In Wien kletterten Warimpex nach der Vorlage von Neunmonatszahlen um 1,4 Prozent. Mit Blick auf die Branchentafel waren Ölwerte im Frühhandel gut gesucht. OMV verbuchten einen Aufschlag von 1,4 Prozent, Schoeller-Bleckmann legten um 1,5 Prozent zu.

