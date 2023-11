Wiener Börse startet ein wenig tiefer - ATX verliert 0,05 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit geringfügigen Kursverlusten aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 9.20 Uhr um 0,04 Prozent auf 3.250,01 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime gab um 0,05 Prozent auf 1.630,02 Zähler nach. Es deutet alles auf einen ruhigen Wochenausklang hin - Impulse könnte das deutsche Geschäftsklima ifo am Vormittag liefern, in den USA findet am heutigen "Black Friday" nur verkürzter Handel statt.

Knapp nach Sitzungsbeginn zeigten sich Bankaktien überwiegend im Plus - Erste Group gewannen bisher 0,4 Prozent, BAWAG legten noch etwas deutlichere 0,8 Prozent zu. Raiffeisen Bank International hingegen rutschten 3,4 Prozent ab, die Titel werden heute ex Dividende gehandelt. Sehr fest notierten Marinomed und kletterten um 3,5 Prozent, auch Do & Co konnten sich um 1,6 Prozent verbessern.

ISIN AT0000999982